Биатлонистка из США обрадовалась отсутствию лидеров сборной России на ОИ-2018

Биатлонистка из США Сьюзен Данкли восхитилась решением МОК отстранить лидеров сборной России от Олимпиады-2018. По словам американки, такие меры делают спорт чище и заставляют надеяться на лучшее.

Домбровский Сергей

Сьюзен Данкли говорит, что чувствовала себя некомфортно, когда выходили россияне Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и прочие атлеты. Американка с завистью смотрела, как биатлонисты сборной РФ перегоняли ее. При этом Данкли понятия не имела, употребляли ее соперники запрещенные препараты, способствующие установлению новых рекордов или состязание проводится честно. После дисквалификации России американка верит в справедливость.Данкли заняла 66 место в спринте, который состоялся десятого февраля. Отсутствие лидеров команды РФ не способствовало более успешному выступлению биатлонистки из США. Теперь Данкли должна ругать только себя и тренерский состав, или всех вместе. В спринте первое место на ОИ-2018 завоевала представительница Германии Лауре Дайльмайер.