«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Мнения

«Такая же шкура, как мать»: Зачем Ксения Собчак посещала США?

Общественность раскритиковала командировку Ксении Собчак.

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

От Редактора

Астрономы молчат о странных вспышках на Уране: Дефекты объектива или НЛО?

Специалисты снова заговорили об обитаемости Урана.

Сюжеты :

Ксения Собчак намекает на свою вторую беременность Волочкова продолжает марафон голых фотографий на фоне неубранной комнаты В Краснодаре разгневанную девушку окатили водой на автомойке Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать Раскрыта тайна девушки Джоны Хилла Шифр короля Испании расшифровали через полтысячелетия Ольгу Бузову отправляют на лечение к логопеду и наркологу Скандально известная Настя Рыбка попросила встречи с Владимиром Путиным Эмоциональная привязанность людей и собак появилась в эпоху палеолита Россиянин обманул АНБ и получил $100 тысяч за украденные коды Максим Фадеев поздравил Ларису Синельщикову, напомнив, как она возвращала его в Россию В скафандре SpaceX человек проживёт в космосе несколько минут
| | Биатлонистка из США обрадовалась отсутствию лидеров сборной России на ОИ-2018

Биатлонистка из США обрадовалась отсутствию лидеров сборной России на ОИ-2018

Вчера, 22:34
Биатлонистка из США Сьюзен Данкли восхитилась решением МОК отстранить лидеров сборной России от Олимпиады-2018. По словам американки, такие меры делают спорт чище и заставляют надеяться на лучшее.

Биатлонистка из США обрадовалась отсутствию лидеров сборной России на ОИ-2018

 

Сьюзен Данкли говорит, что чувствовала себя некомфортно, когда выходили россияне Антон Шипулин, Екатерина Юрлова-Перхт и прочие атлеты. Американка с завистью смотрела, как биатлонисты сборной РФ перегоняли ее. При этом Данкли понятия не имела, употребляли ее соперники запрещенные препараты, способствующие установлению новых рекордов или состязание проводится честно. После дисквалификации России американка верит в справедливость.

Данкли заняла 66 место в спринте, который состоялся десятого февраля. Отсутствие лидеров команды РФ не способствовало более успешному выступлению биатлонистки из США. Теперь Данкли должна ругать только себя и тренерский состав, или всех вместе. В спринте первое место на ОИ-2018 завоевала представительница Германии Лауре Дайльмайер.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Спортсменка из Германии взяла пятое золото на Чемпионате мира по биатлону
Спортсменка из Германии взяла пятое золото на Чемпионате мира по биатлону

Спортсменка из Германии Лаура Дальмайер взяла пятое золото на Чемпионате мира по биатлону. Российские биатлонистки не смогли завоевать ни одной медали.

Биатлонистка Акимова одержала золото в спринте на этапе Кубка мира
Биатлонистка Акимова одержала золото в спринте на этапе Кубка мира

Россияская биатлонистка Татьяна Акимова вчера одержала золото в спринте на 7,5 километров в третьем этапе Кубка мира по биатлону. Победа и золотая медаль стали

Биатлонистка Вилухина на Олимпиаде в спринте завоевала серебро
Биатлонистка Вилухина на Олимпиаде в спринте завоевала серебро

Сообщается, что биатлонистка сборной РФ Ольга Вилухина получила серебро в сегодняшней спринтерской гонке на Олимпиаде в Сочи.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости