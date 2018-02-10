Российских спортсменов назвали самыми стильными на Олимпиаде-2018

Американский журналист Джейсон Гэй опубликовал в Wall Street Journal статью под названием «Вы не имеете права называть их Россия, но можете считать самыми стильными». В этом материале корреспондент рассказывает о своем отношении к Олимпиаде-2018.

Домбровский Сергей

Джейсон Гэй назвал одежду российских атлетов на Играх в этом году самой стильной. Спортсменам из РФ запретили выносить флаг и петь гимн своей страны. По мнению американского журналиста, россияне могли без зазрения совести прийти на торжественную церемонию в майках и бейсболках, но они поступили мудро. Атлеты из РФ нарядились скромно, но очень эффектно. В качестве альтернативы Гэй привел пример сборную Того, члены которой вышли на стадион в юбках.Многих спортсменов из России не допустили к Олимпиаде. Их дисквалифицировали якобы за применение запрещенных препаратов, улучшающих силовые показатели и выносливость. Атлеты из РФ вышли под Олимпийским флагом, но держались достойно, перемещались на церемонии открытия Игр с высоко поднятой головой и верой в лучшее.