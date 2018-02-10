ХК «Ростов» потерпел сокрушительное поражение от «Тамбова»

Хоккейный клуб «Ростов» на домашнем поле потерпел сокрушительное поражение от соперников из ХК «Тамбов». Команды играли в субботу. Игра являлась одним из матчей Первенства ВХЛ.

Дарья Светозарова

Пресс-служба ростовской команды уточняет, что тамбовские спортсмены сумели забросить в ворота дончан четыре шайбы, а те смогли отыграть лишь одно попадание. Гол «престижа» ростовские хоккеисты забили лишь в конце третьего периода. Отмечается, что весь поединок был напряженным и скоростным. Тамбовцы отличились и в первом, и во втором периоде, а их соперникам оставалось надеяться, что победа оппонентов не будет «сухой».«Размочил» счет 3:0 Андрей Леонов. Ассистировал спортсмену его коллега по команде Савва Селезнев. Однако противники под занавес занесли в ворота ростовчан еще одну шайбу. Финальный счет стал 4:1.