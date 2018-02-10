Игрока "Витесса" оштрафовали за щупанье детородных органов противника

20 января на матче 19 тура нидерландского чемпионата защитник «Витесса», а ранее защитник «Челси», Мэтт Миазга совершил коронный финт, который в правилах футбола карается штрафом. Спортсмен взял своего оппонента Дензила Думфриса из команды «Херенвен» за детородные органы.

В начале февраля Миазгу решил оштрафовать собственный клуб, так как начальство составило для клуба «Витесс» определенные правила fair-play. Директор арнемасской команды официально выразил извинения и отметил, что такое поведение было крайне аморальным со стороны игрока.Ситуация произошла во время упорной борьбы в штрафной зоне при подаче очередного углового. Думфриса после сильного сдавливания в паховой области от защитника «Витесса» сразу же свалился на газон. После этого руководство клуба долго думало, как наказать своего подопечного, который в скором времени вернется в «Челси».