Маркетолог рассказала, почему на Зимних Олимпийских играх можно заработать

Маркетолог из США Келли Голдсмит рассказала, в чём секрет успешных продаж во время Зимних Олимпийских игр. И почему именно Игры-2018 – отличная платформа для бизнеса.

По словам специалиста из Университета Вандербильта, у бизнесменов всегда получается наживаться на эмоциях и депрессивном состоянии и чувствах простых людей. Они обманывают их, продвигая свой продукт через обещания, что это как-то позитивно скажется на жизни самого болельщика.Голдсмит пояснила теорию на примере. Социальные сети сегодня – зеркало душевного состояния человека. Современный мир полон грустных новостей, заполоняющих стены пользователей Сети. Им иногда хочется разбавить этот «траур» радостью. Одним из источников радости сейчас являют Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Гордость за свою страну, само ожидание хороших вестей, дистанционное путешествие туда, куда приезжает весь мир, открывают «полигон» для рекламных битв. Владельцы продукции хотят всеми силами показать, что успех возможен только благодаря им (больше от этого выигрывают спонсоры). Голдсмит не призывает перестать использовать чувства ради наживы. Она предлагает сделать мир добрее, показывая в рекламе, что можно объединиться благодаря конкретному продукту, а не уничтожать друг друга им же.