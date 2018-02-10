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| | На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане определили первых медалистов

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане определили первых медалистов

Сегодня, 16:17
Шведская спортсменка Шарлотт Калла смогла всех опередить и забрать золотую медаль на 15-километровом маршруте. Время победительницы составило 40 минут 44,9 секунды. Россиянка Наталья Непряева всего лишь в 33 секундах находилась от звания лучшей лыжницы скиатлона, но заняла она 8-е место в турнирной таблице.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане определили первых медалистов

 

Следом за шведкой закончила маршрут лыжница с Норвегии Мартин Бьорген. Ей не хватило 7,8 секунд, чтобы опередить соперницу. Для норвежки, которой 37 лет, это замечательный результат. Третей финишировала финка Криста Пярмяковски, уступив 10,1 секунды своей сопернице.

Россиянки разместились на соревновании в таком порядке: Наталья Непряева 8-ое место, Анастасия Седова 12-ое место, Юлия Белокурова 18-ое место и Алиса Джамбалова 21-ое место.

На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане определили первых медалистов

 

Криста рассказала после состязания, что не ожидала такого рывка от Каллы. Финка планировала не тратить все силы и лишь на последнем круге выжать все силы и одержать победу, но шведка оказалась тем ещё крепки орешком. Когда дали возможность передвигаться свободным стилем, всё шло крайне быстро, Криста не успела опомниться, как уже финиш. Также спортсменка обсудила серебряную обладательницу, сказав, что у неё ещё есть возможность на Олимпиаде урвать золото.

Первый день в Пхенчхане оказался вполне достойным зрелищем горнолыжного спорта. Скиатлон вышел ярким и волнительным. Журналисты сразу же натолкнули себя на мысль, что пора забыть о политике. Главная цель мероприятия в Пхенчхан – это спорт. Погода в Корее в этот день так и велела провести этот замечательный турнир. День оказался ярким и солнечным, что считается редкостью для корейской зимы.
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