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| | От рака скончался 36-летний экс-полузащитник "Селтика" и "Манчестер Юнайтед"

От рака скончался 36-летний экс-полузащитник "Селтика" и "Манчестер Юнайтед"

Сегодня, 14:21
Не дожив несколько дней до своего 37-летия от рака поджелудочной железы скончался Лиам Миллер - воспитанник шотландского "Селтика" и бывший игрок "Манчестер Юнайтед".

От рака скончался 36-летний экс-полузащитник "Селтика" и "Манчестер Юнайтед"

 

О тяжелом заболевании футболиста стало известно в ноябре прошедшего года, после чего Лиам поехал в Штаты для прохождения курса лечения. По возвращению в родной Корк продолжалась химеотерапия, но помочь Миллеру не удалось, и он скончался, не дожив до своего дня рождения 3 дня.

Профессиональная карьера Лиама Миллера длилась с 2000 по 2016 год. За это время он сыграл 349 матчей в различных клубах, среди которых "Манчестер Юнайтед", "Селтик", "Сандерленд". В составе родного клуба стал чемпионом Шотландии сезона 2003-2004 годов.

Статистика полузащитника гласит, что в его послужном списке числится 21 гол и 25 голевых передач.
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