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| | Украинских болельщиков призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

Украинских болельщиков призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

Сегодня, 15:08
Украинских футбольных болельщиков призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России. Об этом передают спортивные СМИ Украины.

Украинских болельщиков призвали бойкотировать ЧМ-2018 в России

 

Этот призыв на высоком правительственном уровне озвучил министр спорта и молодежной политики Украины Игорь Жданов, который пообещал, что к пожеланию присоединятся и МИД, и СБУ, и многие общественные волонтерские организации страны. Климкин напомнил журналистам о «темной» процедуре конкурса на право проведения мундиаля в 2018 году. Напомнил о судебных процессах против предыдущего руководства ФИФА, которые еще не закончены. Следствие по делу о коррупции высших «футбольных чиновников» до сих пор не завершено.

Футбольная блокада России, к которой склонялось большинство европейских и азиатских федераций, по мнению министра, ослабла потому, что времени на подготовку и организацию чемпионата мира в любой другой стране практически не оставалось.

Украинским футболистам не удалось попасть в финальную часть ЧМ-2018, потому зрительский бойкот украинцев оправдан внешней ситуацией: свои за кубок не сражаются, значит и болеть особо не за кого.
Сергей Денисов
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