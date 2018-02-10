«37 раз за 16 дней»: Ольга Шелест заинтересовалась, на что олимпийцы потратят презервативы

Российская телеведущая Ольга Шелест не осталась равнодушной к главной теме зимы для всего спортивного мира, и России в том числе, - Олимпийским играм. Но вместо успехов родной сборной Шелест взволновал вопрос презервативов.

Как стало известно перед открытием Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, спортсмены будут «с порога» награждены памятными призами. И здесь не обделят никого. Олимпийцам выдали, в общем, на 10 тысяч презервативов больше, чем во все предыдущие года. А это означает, что в течение 16 соревновательных дней каждый спортсмен сможет безопасно повеселиться целых 37 раз. Такая забавная арифметика привлекла многих, однако Ольга одна из первых, кто решился спросить публично: «Чем они там занимаются?!»

Спросила она, конечно же, не у самих спортсменов лично, а остановилась на посте в Instagram. Диалог поддержали её подписчики, среди которых удивлённых было не меньше. Интересно, что до сих пор есть люди, которые уверены в неправдивости данной информации. Тем не менее остальные принялись предлагать свои варианты. Кто-то вспоминал школьные годы и решил, что спортсменам заняться больше нечем, кроме как сбрасывать эти самые презервативы на головы победившим конкурентам.Хотя наиболее популярной версией стала спекуляция на скандале с МОК. «Видимо, чтобы наши больше не размножались», «Чтобы после ночных упражнений не было сил на дневные. Подстава», «Они пропитаны мельдонием», «От допинга спасаться будут, а то вдруг половым путем передастся», «А так бы могло появиться столько будущих чемпионов», - смеются сквозь слёзы россияне. Кстати, у фанатов стран Запада эта версия также обрела популярность. Сами олимпийцы пока не признались, что со всеми 37 кондомами будут делать.