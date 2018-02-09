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| | Американская спортсменка прибыла на Олимпиаду-2018 в статусе бомжа

Американская спортсменка прибыла на Олимпиаду-2018 в статусе бомжа

Вчера, 22:04
Спортсменка из США Кэти Юлендер, являющаяся членом олимпийской сборной страны по скелетону, сообщила, что пожертвовала жильем, работой и обзавелась большими долгами, чтобы участвовать в Олимпиаде. По ее словам, золотая медаль не спасет от нищеты дома.

Американская спортсменка прибыла на Олимпиаду-2018 в статусе бомжа

 

В интервью одному из печатных изданий, скелетонистка и член олимпийской сборной США Кэти Юлендер рассказала, что пожертвовала всем ценным, что у нее было, чтобы принять участие в Олимпиаде 2018 года. Спортсменка лишилась своего жилья, места работы, взяла большой долг на сумму около 20 тысяч долларов. Юлендер добавила, что золотая медаль не спасет ее от нищеты дома.

Это четвертое участие Кэти Юлендер в Олимпиаде. Для 33-летней скелетонистки наилучшим результатом является четвертое место на соревнованиях в Сочи.

Чемпионам от США в Олимпиаде, заслужившим золотую медаль, назначена премия в сумме около 37 тысяч долларов. За бронзовую или серебряную медаль Национальный комитет может наградить 22 тысячами и 25 тысячами долларов.
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