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| | Снимок президента футбольного клуба с обнаженным любовником попал в Сеть

Снимок президента футбольного клуба с обнаженным любовником попал в Сеть

Вчера, 18:40
Пользователи Сети увидели фотографию, на которой запечатлен руководитель парагвайского футбольного клуба «Рубио Нью» Антонио Гонсалес со своим любовником Габриэлем Кабальеро, выступающим за вышеназванную команду.

Снимок президента футбольного клуба с обнаженным любовником попал в Сеть

 

Когда журналисты увидели снимок, они связались с президентом «Рубио Нью», дабы выяснить информацию. Антонио Гонсалес признался в том, что на протяжении двух лет встречается с Кабальеро. Во время этого любовного приключения футболист получал автомобили и дорогие подарки, о которых раньше не смел даже помышлять. Президент футбольного клуба не афишировал своей привязанности, но спортсмены замечали, что Кабальеро пользуется преимуществами в команде, его ставят выше остальных, по мнению некоторых, незаслуженно.

Снимок президента футбольного клуба с обнаженным любовником попал в Сеть

 

По словам Гонсалеса, фото попало в Сеть, поскольку Кабальеро предложили перейти в другой клуб. Менеджеры этой команды предложили руководству «Рубио Нью» чересчур низкую сумму денег за игрока, поэтому получили отказ. После данного инцидента любовники поругались, их страсть может закончиться взаимной ненавистью.
Домбровский Сергей
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