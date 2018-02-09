В Пхенчхане был зажжён огонь XII зимних Олимпийских игр

В рамках торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских состязаний 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане, в парке Хвэнге, расположенном в зимнем курорте под названием Альпензия, был зажжён огонь Олимпийских игр.

Александр Вест

Олимпийский факел, который зажёг огонь очередных зимних ОИ-2018, был зажжён ещё на территории Греции. Завершить эстафету по передаче факела честь выпала спортсменке их Южной Кореи по имени Ким Ю На, которая завоевала серебряную медаль в Олимпиаде, состоявшейся в Сочи. Многие очевидцы зажжения олимпийского огня были удивлены работой южнокорейских мастеров, которые изготовили чашу, с виду напоминающую вазу белого цвета, сделанную из фарфора.За всё время олимпийской эстафеты факел передавали друг другу в руках более 7 тысяч спортсменов со всего мира, и прежде чем зажечь олимпийскую чашу, факел преодолел более 2 тысяч километров на пути в Пхенчхан.