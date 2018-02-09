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| | Американцы посчитали российских керлингистов шпионами

Американцы посчитали российских керлингистов шпионами

Сегодня, 16:38
Американский журналист Дэн Ветцел разместил публикацию, в которой заявил о том, что Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, пара российских керлингистов, выступающих на Олимпиаде-2018, крайне напоминает "типичных шпионов" из соответствующих фильмов.
 

Американцы посчитали российских керлингистов шпионами

 

Брызгалова, как утверждает американский корреспондент, похожа на одну из героинь фильма про британского агента Джеймса Бонда, а Крушельницкий на актера из фильма «Форсаж».
 
«Русские, как мне кажется, просто решили троллить весь мир, отправляя на соревнования по керлингу, спортсменов, которые внешне напоминают двойных агентов», - в шутку отмечает Ветцел в своей колонке на просторах Yahoo Sports.
 
Стоит также напомнить, что упомянутые керлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова смогли обыграть команду из Финляндии в третьем матче олимпийского турнира в южнокорейском Пхенчхане в дисциплине дабл-микст. Следом за этим они одержали победу над сборной Китая.

Николай Офицеров
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