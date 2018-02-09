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| | В Пхёнчхане началась церемония открытия Олимпийских Игр 2018 года

В Пхёнчхане началась церемония открытия Олимпийских Игр 2018 года

Сегодня, 16:25
В Пчёнчхане началась торжественная церемония открытия Олимпиады 2018 года. На мероприятии присутствуют представители МОК и люди, увлекающиеся спортом. Перед зрителями выступил руководитель Международного олимпийского комитета Томас Бах.

В Пхёнчхане началась церемония открытия Олимпийских Игр 2018 года

 

По словам чиновника, Южная Корея великолепно подготовилась к празднику спорта. Томас Бах отметил, что для того, чтобы торжество состоялось, приложили максимальные усилия огромное количество человек. В период с 9 по 25 февраля жители из разных частей света будут следить за развитием событий на Играх, болеть за свои сборные и поддерживать атлетов, выступающих в состязаниях. Спортсмены из России появятся на церемонии под нейтральным флагом. Многие члены команды не имеют права выступить на соревнованиях из-за запрета руководителей МОК.

На стадион вынесли Олимпийский флаг знаменитые корейские атлеты, достигшие успехов в своих дисциплинах. Спортсмены произнесли обещания противостоять соперникам честно. Олимпийский огонь приближается к финальному отрезку эстафеты.
Домбровский Сергей
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