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| | CAS отказал в апелляциях 47 отстраненным от Олимпиады россиянам

CAS отказал в апелляциях 47 отстраненным от Олимпиады россиянам

Сегодня, 16:20
Представители выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая сейчас располагается в Пхенчхане, отказались взять на рассмотрение апелляции 47 россиян, которых отстранили от Олимпиады-2018. Таким образом, принять участие в ОИ они не смогут.
 

CAS отказал в апелляциях 47 отстраненным от Олимпиады россиянам

 

«Заявки, которые подали 32 российских спортсмена 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 заявок представители выездной панели арбитража решили отклонить», - отмечается в опубликованном сообщении CAS.
 
«Панель CAS решили, что истцы не смогли доказать факта того, что метод, по которому группы МОК по имплементации и приглашениям выносили решения, был дискриминационным, нечестным и произвольным», - отмечается в решении CAS, связанным с недопуском российских спортсменов к Олимпиаде.
 
Также сотрудники CAS решили, что доказательства тому, что МОК выносили решения каким-либо ненадлежащим образом нет. Суд во внимание принял также и то, что решение МОК о запуске процесса по приглашению для российских спортсменов не может браться на рассмотрение как санкционный вариант, ведь это правомочное решение.

Николай Офицеров
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