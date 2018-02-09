CAS отказал в апелляциях 47 отстраненным от Олимпиады россиянам

CAS отказал в апелляциях 47 отстраненным от Олимпиады россиянамСегодня, 16:20
Виталий Мутко, являющийся вице-премьером РФ, отозвался о решении Спортивного арбитражного суда, который постановил отстранить спортсменов из России от участия
Суд оправдал российских спортсменов, которым ранее пожизненно запретили принимать участие в Олимпиаде из-за допинга. За участие в Играх в Пхенчхане им еще
Спортивный арбитражный суд рассматривает дела российских спортсменов по жалобам на решения Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении