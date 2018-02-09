CAS отказал в апелляциях 47 отстраненным от Олимпиады россиянам

Представители выездной комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS), которая сейчас располагается в Пхенчхане, отказались взять на рассмотрение апелляции 47 россиян, которых отстранили от Олимпиады-2018. Таким образом, принять участие в ОИ они не смогут.

«Заявки, которые подали 32 российских спортсмена 6 февраля, а также поданные 7 февраля еще 15 заявок представители выездной панели арбитража решили отклонить», - отмечается в опубликованном сообщении CAS.

«Панель CAS решили, что истцы не смогли доказать факта того, что метод, по которому группы МОК по имплементации и приглашениям выносили решения, был дискриминационным, нечестным и произвольным», - отмечается в решении CAS, связанным с недопуском российских спортсменов к Олимпиаде.

Также сотрудники CAS решили, что доказательства тому, что МОК выносили решения каким-либо ненадлежащим образом нет. Суд во внимание принял также и то, что решение МОК о запуске процесса по приглашению для российских спортсменов не может браться на рассмотрение как санкционный вариант, ведь это правомочное решение.

Николай Офицеров