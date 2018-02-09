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| | Зимняя Олимпиада-2018 получит VR-версию

Зимняя Олимпиада-2018 получит VR-версию

Сегодня, 15:46
Начавшаяся в Пхенчхане зимняя Олимпиада 2018 года получит поддержку различных очков виртуальной реальности, с помощью которых за ходом олимпийских соревнований можно будет наблюдать с полным погружением, даже не выходя из собственного дома.

Зимняя Олимпиада-2018 получит VR-версию

 

Спонсором и реализатором VR-трансляций ОИ-2018 станет всемирно известная компания Intel, разрабатывающая комплектующие к передовым компьютерным устройствам. Заметим, основной особенностью подобных трансляций станет выбор камер, установленных на месте проведения олимпийских состязаний. Таким образом владельцы VR-очков и шлемов виртуальной реальности смогут без особого труда сменить «место» на стадионе, выбрав более подходящий угол обзора.

Представители Intel заявили, что данный проект является самой масштабной задумкой с использованием средств виртуальной реальности за всё время существования подобных технологий. Тем, кто пропустил прямое включение с Игр, будут доступны записи соревнований на онлайн-ресурсе.
Александр Вест
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