Зимняя Олимпиада-2018 получит VR-версию

Начавшаяся в Пхенчхане зимняя Олимпиада 2018 года получит поддержку различных очков виртуальной реальности, с помощью которых за ходом олимпийских соревнований можно будет наблюдать с полным погружением, даже не выходя из собственного дома.

Александр Вест

Спонсором и реализатором VR-трансляций ОИ-2018 станет всемирно известная компания Intel, разрабатывающая комплектующие к передовым компьютерным устройствам. Заметим, основной особенностью подобных трансляций станет выбор камер, установленных на месте проведения олимпийских состязаний. Таким образом владельцы VR-очков и шлемов виртуальной реальности смогут без особого труда сменить «место» на стадионе, выбрав более подходящий угол обзора.Представители Intel заявили, что данный проект является самой масштабной задумкой с использованием средств виртуальной реальности за всё время существования подобных технологий. Тем, кто пропустил прямое включение с Игр, будут доступны записи соревнований на онлайн-ресурсе.