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| | Мутко назвал причины недопуска россиян к Олимпиаде

Мутко назвал причины недопуска россиян к Олимпиаде

Сегодня, 15:16
Виталий Мутко, являющийся вице-премьером РФ, отозвался о решении Спортивного арбитражного суда, который постановил отстранить спортсменов из России от участия в ОИ-2018. Мутко заявил, что процедура недопуска является непрозрачной.

Мутко назвал причины недопуска россиян к Олимпиаде

 

По словам Виталия Мутко, процедура, по которой в Спортивном арбитражном суде оформлялся недопуск российских атлетов на предстоящие соревнования в Пхенчхане, является непрозрачной, а её использование лишь уменьшает авторитет данной организации в глазах миллионов болельщиков, которые следят за ситуацией. Также вице-премьер отметил, что никто и не ожидал иного решения от организации. Процедура приглашения на олимпийские состязания в значительной степени может снизить конкуренцию на Играх, а также понизить интерес болельщиков к ним, считает Мутко.

Представители Международного олимпийского комитета поддержали решение относительно отстранения российских атлетов от участия в ОИ-2018.
Александр Вест
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