Мутко назвал причины недопуска россиян к Олимпиаде

По словам Виталия Мутко, процедура, по которой в Спортивном арбитражном суде оформлялся недопуск российских атлетов на предстоящие соревнования в Пхенчхане, является непрозрачной, а её использование лишь уменьшает авторитет данной организации в глазах миллионов болельщиков, которые следят за ситуацией. Также вице-премьер отметил, что никто и не ожидал иного решения от организации. Процедура приглашения на олимпийские состязания в значительной степени может снизить конкуренцию на Играх, а также понизить интерес болельщиков к ним, считает Мутко.
Представители Международного олимпийского комитета поддержали решение относительно отстранения российских атлетов от участия в ОИ-2018.