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| | Спортсменов из Ирана и КНДР лишили бесплатных смартфонов

Спортсменов из Ирана и КНДР лишили бесплатных смартфонов

Вчера, 21:10
Из-за санкций Совбеза ООН спортсменов из Ирана и КНДР лишили бесплатных смартфонов. Так решил Оргкомитет Олимпиады, но МОК может повлиять на ситуацию.

Спортсменов из Ирана и КНДР лишили бесплатных смартфонов

 

Смартфонами обделят 22 спортсменов из КНДР и 4 иранцев. Дело в том, что в отношении Ирана и КНДР действует запрет на торговлю предметами роскоши. К таким предметам относятся и устройства Samsung Galaxy Note 8, которые южнокорейская корпорация подарит всем прочим олимпийским делегациям и официальному представительству МОК. Всего раздадут 4000 гаджетов, каждый из которых в Южной Корее стоит примерно $920. Как заявил МОК, несмотря на решение организаторов, смартфоны получат все спортсмены Олимпиады 2018.
Яна Татьянина
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