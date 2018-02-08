Из-за санкций Совбеза ООН спортсменов из Ирана и КНДР лишили бесплатных смартфонов. Так решил Оргкомитет Олимпиады, но МОК может повлиять на ситуацию.

Яна Татьянина

Смартфонами обделят 22 спортсменов из КНДР и 4 иранцев. Дело в том, что в отношении Ирана и КНДР действует запрет на торговлю предметами роскоши. К таким предметам относятся и устройства Samsung Galaxy Note 8, которые южнокорейская корпорация подарит всем прочим олимпийским делегациям и официальному представительству МОК. Всего раздадут 4000 гаджетов, каждый из которых в Южной Корее стоит примерно $920. Как заявил МОК, несмотря на решение организаторов, смартфоны получат все спортсмены Олимпиады 2018.