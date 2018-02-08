Крупные компании и партии сменили логотипы для поддержки олимпийцев из РФ

Крупные компании, в том числе банки, сотовые операторы и даже политические партии, сменили свои логотипы и товарные знаки в рамках поддержки олимпийцев из РФ. Российские атлеты будут выступать на Олимпийских Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе. На их костюмах не будет и намека на российскую символику, только надпись на безликой экипировке Athlet From Russia – «Атлет из России».

Чтобы поддержать спортсменов, отправившихся все же отстаивать свою спортивную честь и честь страны, многие компании и бренды отказались от индивидуальности и украсили свои логотипы красной надписью на сером фоне Supporting Athletes From Russia – «Поддерживаем атлетов из России». Это приобрело характер флешмоба, к которому уже присоединились операторы сотовой связи «МТС», «Мегафон»; банки «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф банк» и даже такие интернет-холдинги, как Mail.Ru. На время олимпиады сменила логотип и партия «Единая Россия», а также Федеральная антимонопольная службы, мясокомбинат «Таврия» и так далее.

Дарья Светозарова

В борьбу за олимпийское золото спортсмены из России вступят уже 9 февраля. Это дата открытия зимней Олимпиады в Южной Корее. Закрытие игр назначено на 25 февраля.Многие обычные граждане положительно отреагировали на инициативу, но остались и те, кто недоволен. В частности, их не устраивает надпись на английском языке, которую они предложили сменить на русский вариант. Остальных же не устраивает тот факт, что спортсмены подались на игры в нейтральном статусе, вместо того, чтобы гордо проигнорировать их в знак солидарности с отстраненными коллегами.