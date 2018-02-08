ФИФА примет официальное решение о введении системы VAR в марте

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что третьего марта этого года эксертная комиссия примет решение о дальнейшей участи системы видеоповторов VAR. После достижения согласия в данном вопросе информацию сообщат болельщикам.

Домбровский Сергей

Джанни Инфантино рассказал о невозможности больше терпеть ситуацию, когда фанаты на экранах телевизоров или мобильных устройств наблюдают за ошибками арбитров. Сейчас судьи, это единственные люди, интересующиеся футбольными матчами и влияющие на исход игры, которые не могут точно сказать, все их решения правильны или они действуют субъективно. По мнению президента ФИФА, такое положение вещей недопустимо и требует немедленного вмешательства администрации.Инфантино рассказал о том, чего он ожидает от предстоящего в России чемпионата мира по футболу. По мнению чиновника влиятельной спортивной организации, Москва приложила максимальные усилия, дабы первенство прошло на должном уровне. По словам Инфантино, в России есть удобные стадионы, хорошо налажена инфраструктура, имеются отличные воздушные гавани. По заявлению президента ФИФА, туристы приедут в дружелюбное государство, где с радостью насладятся праздником спорта.