Керлинг. Олимпийские игры. Страсти накаляются.

Команду России отстранили от зимней Олимпиаде 2018, из-за обвинения спортсменов в злоупотреблении допинговыми препаратами. Но все же в южнокорейском Пхенчхане разрешено участвовать олимпийцам из России, непричастным к допинговому скандалу, при одном условии, что они выступят под нейтральным флагом. А если точнее, то при полном отсутствии российской символика во время олимпиады.

И вот уже поступили стартовые официальные результаты. Олимпийские атлеты из России (ОАР) уступили в матче первого тура по керлингу во введенной в этом году дисциплине дабл-микст. Чемпионы мира по керлингу 2016 года Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова попали под горячую руку пары керлингистов из США, проиграв им с разгромным счетом - 9:3 (3:0, 0:2, 1:0, 1:0, 2:0, 0:1, 2:0).





Мэтт и Ребекка Хэмилтоны этот поединок закончили досрочно, после 7 энда (по регламенту - 8), так как проводить заключительный не было резона. Согласно правилам в дабл-миксте команде предоставляется по 5 камней на один энд, а отставание российских керлингистов уже составляло шесть очков. Это правило подобно футбольному, когда, после пробитых 4 из 5 послематчевых пенальти при счете в минус 2 гола, игра прекращается.





Во время матча бросалось в глаза чрезмерное волнение Александра и Анастасии. Роковую и грубейшую ошибку, скорее всего, и предопределившую итог поединка, допустил Крушельницкий в 5-м энде, зацепив камень в момент «свипа», что просто недопустимо. Такая нервозность наблюдалась н протяжении всего матча, что естественно сказывалось не только на самой игре, но вдобавок еще и сопровождалась словесной перепалкой спортсменов по ходу игры. Поэтому, что не говори, а первый блин для российского дуэта вышел комом.





Во втором туре россияне в тяжелой борьбе таки перетянули чашу весов на свою сторону. Взяв во внимание предыдущие ошибки, Александр и Анастасия ко второму матчу подошли с должным настроем. И несмотря на победу дуэта из Норвегии в 1-й туре, в котором они оставили с носом именитых канадцев победив - 9:6. В этом матче ншла коса на камень. Первый энд не принес успеха ни одной из команд, во втором наши вышли вперед, а втретьем Магнус Недреготтен и Кристина Скаслиен спавняли счет - 1:1. Но такой поворот не сломил российский дуэт и они в следующих двух эндах добыли по очку и вырвались вперед 3:1. Но и норвежцы не лыком шиты и в аналогичной последовательности ликвидировали это преимущество сведя его к нулю - 3:3, перед заключительным периодом. К счастью нашей паре удалось совлдать с нервами и добится , хоть и минимальной но все же победы 4:3. Вот так и закончился этот напряженный поединок.





Напомним, что в групповом турнире каждая из команд проведет по 7 матчей, в итоге четыри лучших проходят в плей-офф, а неудачники остаются за бортом олимпиады. Мы затаив дыхание будем следить за выступлением нашей команды. Ближайший матч состоится уже сегодня ночью в 2:35 по московскому времени наша пара сразиться с финами, которые во втором туре уступили швейцарцам - 6:7.





В итоге после двух туров в лидеры со стопроцентным результатом вырвалась команда Швейцарии, одержав две победы в тяжелой борьбе 7:5 и 7:6, над китайцами и финнами, а замыкают турнирную таблицу финский дуэт, который пока не прочувствовал вкуса побед. У всех остальных претендентов на выход в плей-офф по одной победе и одному поражению.





Дабл-микст. Предварительные соревнования.





1-й тур. Южная Корея - Финляндия - 9:4. Китай – Швейцария – 7:5 (ОТ).