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| | После главного спортивного матча США женщины массово ринулись за порно

После главного спортивного матча США женщины массово ринулись за порно

Сегодня, 15:13
Статистика виртуального ресурса xHumster с откровенным контентом свидетельствует о том, что после финального матча Национальной футбольной лиги в США количество женщин, посетивших ресурс, стало рекордным. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

После главного спортивного матча США женщины массово ринулись за порно

 

В этом году в финале Национальной футбольной лиги встретились команды «Филадельфия Иглз» и «Нью Ингленд Пэтриотс». Победителями оказались «орлы». Мужская аудитория во время игры на порносайте xHumster снизилась. Женская показала противоположную динамику. Дамы в два с половиной раза чаще интересовались откровенными роликами, нежели мужчины. Женщины гораздо активнее просматривали порно, чем обычно, установив рекорд.

Во время проведения финала Лиги на стадионе отключали электричество, а это в США случается редко. На перерывах зрители наблюдали странные ролики. По мнению фанатов, в этом году противостояние на Супербоуле надолго запомниться болельщикам, поскольку выходит за общепринятые стандарты.
Домбровский Сергей
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