После главного спортивного матча США женщины массово ринулись за порно

Статистика виртуального ресурса xHumster с откровенным контентом свидетельствует о том, что после финального матча Национальной футбольной лиги в США количество женщин, посетивших ресурс, стало рекордным. Информацию об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

В этом году в финале Национальной футбольной лиги встретились команды «Филадельфия Иглз» и «Нью Ингленд Пэтриотс». Победителями оказались «орлы». Мужская аудитория во время игры на порносайте xHumster снизилась. Женская показала противоположную динамику. Дамы в два с половиной раза чаще интересовались откровенными роликами, нежели мужчины. Женщины гораздо активнее просматривали порно, чем обычно, установив рекорд.Во время проведения финала Лиги на стадионе отключали электричество, а это в США случается редко. На перерывах зрители наблюдали странные ролики. По мнению фанатов, в этом году противостояние на Супербоуле надолго запомниться болельщикам, поскольку выходит за общепринятые стандарты.