Бывший муж Бузовой попал в список 55 футболистов, за которыми будут наблюдать из WADA

В Сети опубликован список из 55 футболистов, которые будут находиться под контролем WADA. Одну из позиций перечня занимает экс-супруг Ольги Бузовой – Дмитрий Тарасов.

В Сети появился список футболистов, за которыми будет осуществляться контроль WADA. В числе 55 спортсменов есть и бывший супруг телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Как сообщается, именно у этих футболистов есть возможность отправиться на чемпионат мира.

Спортсмены из означенного списка относятся 13 спортивным клубам. Среди них Спартак, Динамо, ЦСКА, Зенит, Локомотив и пр.Чемпионат мира в 2018 году должен состояться с 14 июня по 15 июля. Открытие ЧМ произойдет в Москве 14 июня одним из полуфинальных матчей на стадионе «Лужники». Второй матч полуфинала будет сыгран в Санкт-Петербурге. Финал турнира назначен на 15 июня.Россия впервые будет хозяйкой ЧМ в 2018 году, который планируется провести на 12 стадионах в разных городах РФ. Также будет впервые испытана система видеоповторов.