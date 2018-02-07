Билеты на матч Россия – США по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане полностью проданы

Замечается, что в реализации были билеты 4 расценочных категорий, при этом их цена колебалась от 30 тысяч вплоть до 150 тыс. Для граждан Южной Кореи билеты были по очень низкой цене, а для всех тех, кто не успел купить билеты на матч и уже расстроился, оргкомитет сообщил, что билеты можно будет приобрести в день матча, так как большое их количество было зарезервировано для реализации в кассах, приобрести их сможет каждый желающий после снятия брони.
Болельщики из России купили приблизительно 30 тыс. билетов, что составляет большую половину выделенных средств для граждан Российской Федерации.