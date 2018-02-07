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| | Билеты на матч Россия – США по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане полностью проданы

Билеты на матч Россия – США по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане полностью проданы

Вчера, 22:27
Комитет Олимпийских игр-2018, которые начнутся на данной неделе в южнокорейском Пхенчхане, заявил, что все без исключения билеты на хоккейную игру двух сборных целиком реализованы. Матч состоится между сборной России и Соединённых Штатов Америки.

Билеты на матч Россия – США по хоккею на Олимпиаде в Пхенчхане полностью проданы

 

Замечается, что в реализации были билеты 4 расценочных категорий, при этом их цена колебалась от 30 тысяч вплоть до 150 тыс. Для граждан Южной Кореи билеты были по очень низкой цене, а для всех тех, кто не успел купить билеты на матч и уже расстроился, оргкомитет сообщил, что билеты можно будет приобрести в день матча, так как большое их количество было зарезервировано для реализации в кассах, приобрести их сможет каждый желающий после снятия брони.

Болельщики из России купили приблизительно 30 тыс. билетов, что составляет большую половину выделенных средств для граждан Российской Федерации.
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