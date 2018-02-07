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| | Норвегия взяла на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы

Норвегия взяла на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы

Вчера, 19:56
Олимпийская сборная Норвегии привезла в Южную Корею 6000 доз лекарств от астмы. Об этом пишут СМИ.

Норвегия взяла на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы

 

Согласно данным прессы, врач команды, кроме огромного количества препаратов против астмы, взял также с собой десять ингаляторов, но подобные элементы есть у многих норвежских атлетов. Также сообщается, что представители норвежской олимпийской сборной привезут на Игры в Пхенчхан в 10 раз больше доз лекарств, нежели финны, и гораздо больше, чем сборные Германии и Швеции.

Аналитики подсчитали, что 70% наград с Олимпиады норвежские спортсмены с 1992 года смогли заполучить атлеты-астматики. У шведской стороны такой показатель равен 50%. Прием препаратов от астмы влияет на итоги игр спортсменов. Эти лекарства стимулируют увеличение мышц, а разрешаемые дозы ныне предельно высоки. Российская сторона намерена в будущем обратить внимание на такие препараты, что важно ввиду недавнего скандала с допингом.
Никита Готский
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