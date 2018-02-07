Норвегия взяла на Олимпиаду 6000 доз лекарств от астмы

Олимпийская сборная Норвегии привезла в Южную Корею 6000 доз лекарств от астмы. Об этом пишут СМИ.

Никита Готский

Согласно данным прессы, врач команды, кроме огромного количества препаратов против астмы, взял также с собой десять ингаляторов, но подобные элементы есть у многих норвежских атлетов. Также сообщается, что представители норвежской олимпийской сборной привезут на Игры в Пхенчхан в 10 раз больше доз лекарств, нежели финны, и гораздо больше, чем сборные Германии и Швеции.Аналитики подсчитали, что 70% наград с Олимпиады норвежские спортсмены с 1992 года смогли заполучить атлеты-астматики. У шведской стороны такой показатель равен 50%. Прием препаратов от астмы влияет на итоги игр спортсменов. Эти лекарства стимулируют увеличение мышц, а разрешаемые дозы ныне предельно высоки. Российская сторона намерена в будущем обратить внимание на такие препараты, что важно ввиду недавнего скандала с допингом.