Конькобежцы из РФ не посетят церемонию открытия Олимпийских игр

Вынесение вердикта относительно российских спортсменов, ранее оправданных в деле по употреблению допинга, было в очередной раз перенесено решением Спортивного арбитражного суда.

Александр Вест

Заседание, на котором будет определена судьба спортсменов, представляющих Российскую Федерацию, состоится уже в четверг, 8 февраля. Начало заседания назначено на полдень по московскому времени. Станислав Поздняков, являющийся официальным руководителем делегации российских олимпийских атлетов, заявил о том, что традиционной церемонии с поднятием российского флага в этом году не состоится. Тренер конькобежной команды РФ Сергей Клевченя заметил, что конькобежцы из России пропустят церемонию открытия ОИ-2018. Наставник команды заявил, что решение о пропуске данной церемонии было коллективным.Оправданные 13 олимпийских спортсменов и два тренера из РФ подали судебные иски против Международного олимпийского комитета из-за того, что ранее его представители постановили отстранить их от участия в ОИ-2018.