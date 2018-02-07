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| | Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею как член олимпийской делегации

Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею как член олимпийской делегации

Сегодня, 13:40
Родная сестра лидера Северной Кореи посетит Южную Корею в рамках визита делегации в связи с предстоящими Олимпийскими играми-2018. Ким Ё Чжон проведёт на территории Южной Кореи три дня с 9 февраля нынешнего года.

Сестра Ким Чен Ына посетит Южную Корею как член олимпийской делегации

 

Официальные представители министерства объединения КНДР обнародовали информацию о том, что в Южную Корею в составе олимпийской делегации направятся более 20 высокопоставленных чиновников, среди которых также будет и Ким Ё Чжон, являющаяся родной сестрой Ким Чен Ына. Делегация прибудет в Южную Корею в пятницу, 9 февраля, и пробудет там в течение трёх дней.

После того, как Ким Чен Ын повысил свою сестру до высокопоставленной должности в партии осенью прошлого года, многие средства массовой информации в Южной Корее стали публиковать данные о том, что с новой должностью Ким Ё Чжон получила доступ к управлению северокорейской полицией и армией.
Александр Вест
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