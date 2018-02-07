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| | CAS решение о допуске атлетов из России к ОИ примет 8 февраля

CAS решение о допуске атлетов из России к ОИ примет 8 февраля

Сегодня, 13:26
Атлетам из России разрешат участвовать в зимней Олимпиаде, если Спортивный арбитражный суд удовлетворит их апелляции. Заявления российской стороны рассмотрят 8 февраля.

CAS решение о допуске атлетов из России к ОИ примет 8 февраля

 

Ранее суд провел заседание по поводу апелляции 32 спортсменов из России на вердикт МОК не приглашать их на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Среди атлетов - лыжник Сергей Устюгов, биатлонист Антон Шипулин и шорт-трекист Виктор Ан. По словам генерального секретаря CAS Матье Риба, если иски будут удовлетворены, атлетам гарантируют участие в соревнованиях и других процессов уже не будет. Также он заявил, что МОК разочарован вердиктом суда, при этом он отметил, что между комитетом и судом нет никаких противостояний.

Отечественные спортсмены по причине отстранения российского Олимпийского комитета выступят на Играх под олимпийским знаменем в статусе олимпийцев из РФ. Такие приглашения получили 169 атлетов. ОИ в Южной Корее состоятся 9-25 февраля.
Никита Готский
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