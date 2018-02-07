Британские спортсмены пропустят открытие Олимпиады-2018 из-за холода

Британские спортсмены, вероятнее всего, пропустят открытие зимних Олимпийских игр 2018 года, так как в Пхенчхане сейчас сильные морозы. Соответствующие рекомендации им выдал контролирующий орган. Также информацию подтвердили сотрудники The Daily Mail.

С огласно имеющимся данным, руководство сборной Великобритании посчитало, что холодная погода скажется на здоровье спортсменов пагубным образом. Мероприятие рекомендовано пропустить, как минимум тем атлетам, которым предстоит выходить на старт менее чем через 48 часов после церемонии открытия. Организаторы Олимпиады сообщают, что часть зрителей уже сдает билеты на открытие после того, как стало известно о температуре воздуха.

На репетиции мероприятия зрители решили уйти, даже не дождавшись середины. Представители российской сборной заявили 5 февраля о том, что лишь 70 – 75 представителей делегации намерены принять участие в церемонии.

В этот же день стало известно, что семь отечественных команд не появятся на Олимпийском стадионе. Церемония открытия Олимпийских игр запланирована на 9 февраля. Согласно данным корейского Гидрометцентра, температура воздуха в Пхенчхане в этот день поднимется до 4 градусов тепла.

Николай Офицеров