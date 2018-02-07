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| | Главной проблемой Олимпиады-2018 назвали хакеров Fancy Bears

Главной проблемой Олимпиады-2018 назвали хакеров Fancy Bears

Сегодня, 12:06
Мировые аналитики составляют списки потенциальных угроз, которые могут помешать проведению Олимпийских игр, которые пройдут в Пхенчхане уже в нынешнем году. Одной из таких проблем является российская группа хакеров Fancy Bears.

Главной проблемой Олимпиады-2018 назвали хакеров Fancy Bears

 

По мнению специалистов, в ответ на установление санкционных ограничений относительно спортсменов из Российской Федерации, группа хакеров из России под названием Fancy Bears намеревается обнародовать множественные свидетельства о допинге в ряде стран Запада. Именитое информационное издание Yahoo Sports обнародовало информацию о том, что недавно в Сеть уже просочились два набора документов, взломанных хакерами, которые они представили на суд широкой общественности.

Также в список возможных угроз ОИ-2018 попали скандалы вокруг коррупции в Международном олимпийском комитете, сильные морозы Пхенчхана, а также сложившийся кризис вокруг Северной Кореи. Напомним, российские хакеры также доказали связь между представителями МОК и ФБР.
Александр Вест
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