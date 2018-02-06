Шарапова отказалась выступить на домашнем турнире в Москве

Шарапова отказалась выступить на домашнем турнире в МосквеВчера, 23:30
Российская теннисистка Мария Шарапова выступит на турнире в «Кубке Кремля», об этом рассказали организаторы состязания. Известно, что до последнего времени
Швейцарка Штефани Фёгеле уступила Марии Шараповой в матче одной четвертой финала турнира по Женской ассоциациитенниса, проходящей в китайском городе Тяньцзинь.
Российская теннисистка Мария Шарапова в первом круге должна была встретиться с латышкой Еленой Остапенко. Ранее вследствие той же травмы левого предплечья