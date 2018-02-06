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| | Шарапова отказалась выступить на домашнем турнире в Москве

Шарапова отказалась выступить на домашнем турнире в Москве

Вчера, 23:30
Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова на сегодняшний день отвечает лишь отказом на предложение, связанное с возможностью выступления в ходе первого турнира WTA Moscow River Cup, однако переговоры еще не закрыты окончательно, о чем прессе рассказал глава турнира Александр Островский.
 

Шарапова отказалась выступить на домашнем турнире в Москве

 

Проведен турнир будет в Москве с 23 по 29 июня текущего года на грунтовых кортах Национального теннисного центра имени Хуана Самаранча.
 
«Да, мы действительно проводили переговоры с агентом Шараповой. Их ответ на сегодняшний день нет. Они не смогут принять участие в турнире, что нас очень расстраивает. Надежду мы не теряем, будут проводится переговоры в ближайшие два месяца и уже по их результатам можно будет говорить о каком-то окончательном решении. Пока что календарь Марии попросту не позволяет ей сыграть в России», - заявил на пресс-конференции Островский.

Николай Офицеров
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