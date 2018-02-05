Pink пояснила своё странное поведение на Супербоуле-2018

4 февраля известная певица под псевдонимом Pink спела национальный гимн на американском чемпионате по футболу Супербоул-2018. После этого у зрителей возникло очень много вопросов по поводу странных действий звезды.

Футбол в Америке имеет большой спрос и является актуальным для общества США. Множество глаз узрели комфуз исполнительницы Pink, хотя сама она считает иначе.Перед выступлением Алиша Бет Мур (так звучит настоящее полное имя Pink) выбросила что-то изо рта, из-за этого в соцсети Twitter произошло бурное обсуждние.Звезда не растерялась и дала отпор одну из критиков. Мужчина Тревор Салливан опубликовал свою запись, где написал что Алиша «отстой». На это она ответила следующее: «Я отстой, что поет национальный гимн на Супербоуле 2018, а ты отстой, что сейчас валяется на грязном диване». После этого Тревор заблокировал свою страницу и скрыл запись.Pink также объяснила свой странный жест перед исполнением гимна. Оказывается, что изо рта она вынула леденец от кашля, потому что на днях где-то подцепила вирус.Финальный матч между «Нью-Ингленд Пэтриотс» и «Филадельфия Игл» закончился выигрышем Филадельфии со счет 41:33. Это первая победа «орлов» за всю историю Супербоула.