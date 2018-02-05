«Моему мальчику 33 года»: Мать Криштиану Роналду поздравила сына с днем рождения

Мама Криштиану Роналду Мария Долорес в социальной сети Instagram мило поздравила своего сына, которому сегодня исполнилось ровно 33 года. Об этом передает портал «Версия.Инфо».

Светлана Славянская

63-летняя Мария Долорес является активным пользователем популярной сети Instagram, где регулярно делится фотографиями своих четверых детей, а также внуков. Сегодня женщина решила публично поздравить своего сына Криштиану Роналду с днем рождением. «Сегодняшний день заставил меня улыбаться ещё больше. Сегодня моему мальчику 33 года. Поздравляю тебя, мой сын, Бог защищает тебя! Целую!», - написала женщина в своем микроблоге.Мать Роналду является популярной в Instagram, на женщину подписано более одного миллиона фолловером. Напомним, что ранее Криштиану поздравила и его родная сестра Лилиана Катя: «Живи, мой брат, счастлив! У тебя возраст Христа, благословенный век, возраст света. Я люблю тебя за то, что ты есть».