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| | «Моему мальчику 33 года»: Мать Криштиану Роналду поздравила сына с днем рождения

«Моему мальчику 33 года»: Мать Криштиану Роналду поздравила сына с днем рождения

Сегодня, 15:50
Мама Криштиану Роналду Мария Долорес в социальной сети Instagram мило поздравила своего сына, которому сегодня исполнилось ровно 33 года. Об этом передает портал «Версия.Инфо».

«Моему мальчику 33 года»: Мать Криштиану Роналду поздравила сына с днем рождения

 

63-летняя Мария Долорес является активным пользователем популярной сети Instagram, где регулярно делится фотографиями своих четверых детей, а также внуков. Сегодня женщина решила публично поздравить своего сына Криштиану Роналду с днем рождением. «Сегодняшний день заставил меня улыбаться ещё больше. Сегодня моему мальчику 33 года. Поздравляю тебя, мой сын, Бог защищает тебя! Целую!», - написала женщина в своем микроблоге.

Мать Роналду является популярной в Instagram, на женщину подписано более одного миллиона фолловером. Напомним, что ранее Криштиану поздравила и его родная сестра Лилиана Катя: «Живи, мой брат, счастлив! У тебя возраст Христа, благословенный век, возраст света. Я люблю тебя за то, что ты есть».
Светлана Славянская
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