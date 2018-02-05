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| | Пробы 290 лыжников на допинг вызвали у экспертов подозрение

Пробы 290 лыжников на допинг вызвали у экспертов подозрение

Сегодня, 00:30
Журналистам удалось ознакомиться с секретным документом из базы данных. 290 лыжников вызвали подозрение при совершении допинг-пробы.

Пробы 290 лыжников на допинг вызвали у экспертов подозрение

 

С 2001 года и по 2010 сотни медалей были выиграны с помощью вспоминающего воздействия на организм. Допинг играет большое значение при достижении высоких результатов, но употребление считается для профессионального спортсмена мошенничеством.

Журналисты собственными глазами смогли увидеть результаты десятка тысяч проб и узнать, как выявить подлинного лыжника. 1/3 медалей на Олимпийских играх завоеваны при помощи допинг средств, выяснила пресса. В ходе сдачи анализов на биологические активные вещества установили, что около сотни спортсменов могли не выступить на соревнованиях, так как результаты были очень подозрительны.

На первом месте по использованию спортивной добавки оказалась Россия, следом за ней шагает Франция, замыкает список лидеров Австралия.

1 февраля 2018 года 28 спортсменов из России были оправданы. Дело в том, что их пожизненно дисквалифицировали Международным олимпийским комитетом, но в ходе расследования спортсменов удалось оправдать и вернуть в олимпийский строй.
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