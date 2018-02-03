Боец ММА нокаутировал сам себя на второй минуте матча

Отмечается, что соперники сошлись в поединке, который достиг апогея, когда бойцы находились возле заградительной сетки. Чтобы переломить ход боя, Вудс провел подножку, но что-то пошло не так. В итоге, Вудс сам очутился на полу, да еще и сознание потерял от удара о настил.
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