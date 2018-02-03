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| | Боец ММА нокаутировал сам себя на второй минуте матча

Боец ММА нокаутировал сам себя на второй минуте матча

Вчера, 21:10
Боец смешанного стиля – ММА – Тимоти Вудс на второй минуте матча турнира CES MMA 48-й отправил в нокаут сам себя. Казус случился во время проведения спортсменом боевого приема против другого бойца Тима Карона.

Боец ММА нокаутировал сам себя на второй минуте матча

 

Отмечается, что соперники сошлись в поединке, который достиг апогея, когда бойцы находились возле заградительной сетки. Чтобы переломить ход боя, Вудс провел подножку, но что-то пошло не так. В итоге, Вудс сам очутился на полу, да еще и сознание потерял от удара о настил.
 

Победителем, по решению арбитра, стал Карон. Видео этого боя попало в Twitter.
Дарья Светозарова
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