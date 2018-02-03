Школьник-баскетболист из США сделал невероятный бросок и попал на видео

Ученик из штата Иллинойс теперь запомниться надолго своим феноменальным броском. 15-летний Блейк Питерс «урвал» победу своей команды.

В финале матча против команды Maine South из Парк-Риджа подросток через всё поле кинул мяч, и он с точностью попал в кольцо. В один бросок, со счетом 42:44 победу одержала команда Evanston Township.От увиденного у зрителей был такой взрыв эмоций, что казалось крики разнесут стены спортплощадки.Когда мяч попал к подростку, он подумал что бросок вышел совсем неплохой, но когда «оранжевый» попал в кольцо, и после него сразу же прозвучала сирена об окончании матча, то у юного баскетболиста случился шок. Блейк очень боялся этого момента, потому что парень не любит огромное количество внимания.Жители штата Иллинойса считают Блейка Питерса «легендой». После игры мер Эванстона официально поздравил парня и объявил 29 января - «День Блейка Питерса».Сам же парень после случившегося не спит уже третий день и поскорее ждет, когда всё успокоится. О карьер НБА баскетболист-школьник не думает, подросток хочет стать юристом.