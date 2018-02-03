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| | Школьник-баскетболист из США сделал невероятный бросок и попал на видео

Школьник-баскетболист из США сделал невероятный бросок и попал на видео

Вчера, 18:21
Ученик из штата Иллинойс теперь запомниться надолго своим феноменальным броском. 15-летний Блейк Питерс «урвал» победу своей команды.

Школьник-баскетболист из США сделал невероятный бросок и попал на видео

 

В финале матча против команды Maine South из Парк-Риджа подросток через всё поле кинул мяч, и он с точностью попал в кольцо. В один бросок, со счетом 42:44 победу одержала команда Evanston Township.

От увиденного у зрителей был такой взрыв эмоций, что казалось крики разнесут стены спортплощадки.
Когда мяч попал к подростку, он подумал что бросок вышел совсем неплохой, но когда «оранжевый» попал в кольцо, и после него сразу же прозвучала сирена об окончании матча, то у юного баскетболиста случился шок. Блейк очень боялся этого момента, потому что парень не любит огромное количество внимания.

Жители штата Иллинойса считают Блейка Питерса «легендой». После игры мер Эванстона официально поздравил парня и объявил 29 января - «День Блейка Питерса».

Сам же парень после случившегося не спит уже третий день и поскорее ждет, когда всё успокоится. О карьер НБА баскетболист-школьник не думает, подросток хочет стать юристом.
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