Школьник-баскетболист из США сделал невероятный бросок и попал на видео

В финале матча против команды Maine South из Парк-Риджа подросток через всё поле кинул мяч, и он с точностью попал в кольцо. В один бросок, со счетом 42:44 победу одержала команда Evanston Township.
От увиденного у зрителей был такой взрыв эмоций, что казалось крики разнесут стены спортплощадки.
Жители штата Иллинойса считают Блейка Питерса «легендой». После игры мер Эванстона официально поздравил парня и объявил 29 января - «День Блейка Питерса».
Сам же парень после случившегося не спит уже третий день и поскорее ждет, когда всё успокоится. О карьер НБА баскетболист-школьник не думает, подросток хочет стать юристом.