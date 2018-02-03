«Реал» обещает платить Роналду 30 миллионов евро в год

Футбольный клуб «Реал. Мадрид» повысит оклад своему звездному форварду Криштиану Роналду до 30 миллионов в год. Отмечается, что годовой гонорар португальца теперь достигнет размера оклада форварда «ПСЖ» Неймара. Бразилец будет получать всего на три миллиона больше нападающего «сливочного» клуба.

Дарья Светозарова

Прежде поступила информация о том, что многодетный футболист планирует покинуть испанский клуб и вернуться в лоно команды «Манчестер Юнайтед». Роналду долгое время играл за «красных дьяволят», и у него там осталось много друзей. Сообщалось, что у спортсмена возникли разногласия с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-за того, что он не выполнил обещание форварду улучшить условия его контракта после победы в ЛЧ-2017.