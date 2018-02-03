НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

От Редактора

Учёные обнаружили на Титане признаки жизни: Что скрывает спутник Сатурна?

Учёные уверены в обитаемости Титана.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | «Реал» обещает платить Роналду 30 миллионов евро в год

«Реал» обещает платить Роналду 30 миллионов евро в год

Сегодня, 14:12
Футбольный клуб «Реал. Мадрид» повысит оклад своему звездному форварду Криштиану Роналду до 30 миллионов в год. Отмечается, что годовой гонорар португальца теперь достигнет размера оклада форварда «ПСЖ» Неймара. Бразилец будет получать всего на три миллиона больше нападающего «сливочного» клуба.

«Реал» обещает платить Роналду 30 миллионов евро в год

 

Прежде поступила информация о том, что многодетный футболист планирует покинуть испанский клуб и вернуться в лоно команды «Манчестер Юнайтед». Роналду долгое время играл за «красных дьяволят», и у него там осталось много друзей. Сообщалось, что у спортсмена возникли разногласия с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-за того, что он не выполнил обещание форварду улучшить условия его контракта после победы в ЛЧ-2017.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Криштиану Роналду предложили 176 миллионов фунтов за уход из «Реала»
Криштиану Роналду предложили 176 миллионов фунтов за уход из «Реала»

Звезде мирового футбола поступило предложение от французского клуба «ПСЖ» покинуть прежний клуб «Реал Мадрид» за 176 миллионов фунтов стерлингов.

«Реал» готов продать Роналду за 180 млн евро
«Реал» готов продать Роналду за 180 млн евро

Мадридский футбольный клуб «Реал» заявил о готовности продать своего нападающего Криштиану Роналду за 180 млн евро. Об этом сообщила португальская газета A

"Реал" готов платить Неймару €35 млн в год

Испанский "Реал" проявляет огромный интерес к покупке бразильца Неймара. Накануне президент "королевского клуба" Флорентино Перес заявил, что готов предложить

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости