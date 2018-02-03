«Реал» обещает платить Роналду 30 миллионов евро в год

Прежде поступила информация о том, что многодетный футболист планирует покинуть испанский клуб и вернуться в лоно команды «Манчестер Юнайтед». Роналду долгое время играл за «красных дьяволят», и у него там осталось много друзей. Сообщалось, что у спортсмена возникли разногласия с президентом «Реала» Флорентино Пересом из-за того, что он не выполнил обещание форварду улучшить условия его контракта после победы в ЛЧ-2017.
«Реал» обещает платить Роналду 30 миллионов евро в годСегодня, 14:12
Звезде мирового футбола поступило предложение от французского клуба «ПСЖ» покинуть прежний клуб «Реал Мадрид» за 176 миллионов фунтов стерлингов.
Мадридский футбольный клуб «Реал» заявил о готовности продать своего нападающего Криштиану Роналду за 180 млн евро. Об этом сообщила португальская газета A
Испанский "Реал" проявляет огромный интерес к покупке бразильца Неймара. Накануне президент "королевского клуба" Флорентино Перес заявил, что готов предложить