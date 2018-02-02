Юлия Липницкая открывает «Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой»

Сегодня начала работу «Академия Чемпионов Ильиных-Липницкой». Чемпионка Юлия Липницкая и призер Олимпиады 2014 в Сочи Елена Ильиных решили заняться совместным бизнесом. Академия открыла двери для детей и взрослых, влюбленных в фигурное катание и спорт.

Третий участник команды – фигурист-парник Максим Мирошкин. Организаторы планируют пригласить других знаменитых спортсменов и даже тренера по больным танцам. Главный офис академии работает в Москве.Сборы планируют организовывать в разных городах России и за границей. Первый интенсив фигуристы проведут в Тверской области, г. Старица. Занятия будут проходить в Спортивном ледовом комплексе с 01.03 по 25.03.2018. Участников ждет насыщенная программа: теория и методика фигурного катания, арбитраж и спортивная психология.В конце лета прошлого года 19-летняя Юлия Липницкая сообщила о завершении спортивной карьеры. Став победительницей Олимпиады в 15-летнем возрасте, фигуристка не может похвастаться другими достижениями. Летом 2017 года она прошла реабилитацию после травмы тазобедренного сустава и курс лечения от анорексии. Судя по всему, спортивная карьера Юлию больше не интересует.