НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Мнения

НЛО под наблюдением NASA взлетел с Луны во время затмения: Охота за пришельцами продолжается

Затмения интересны не только землянам.

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

От Редактора

На одной волне: Учёные исследовали дружбу

О дружбе.

Сюжеты :

Один из создателей Counter-Strike подозревается в растлении ребёнка Ксения Бородина публично оскорбила Бузову и ее подписчиков в Instagram Звезда «Битвы экстрасенсов» пострадала из-за российских врачей Универсальную вакцину от всех видов рака испытывают на людях В ФСБ поведали об опасном изменении целей кибератак Помолодевшая Анфиса Чехова рассказала о цветотерапии Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода
| | Юлия Липницкая открывает «Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой»

Юлия Липницкая открывает «Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой»

Вчера, 17:52
Сегодня начала работу «Академия Чемпионов Ильиных-Липницкой». Чемпионка Юлия Липницкая и призер Олимпиады 2014 в Сочи Елена Ильиных решили заняться совместным бизнесом. Академия открыла двери для детей и взрослых, влюбленных в фигурное катание и спорт.

Юлия Липницкая открывает «Академию Чемпионов Ильиных-Липницкой»

 

Третий участник команды – фигурист-парник Максим Мирошкин. Организаторы планируют пригласить других знаменитых спортсменов и даже тренера по больным танцам. Главный офис академии работает в Москве.

Сборы планируют организовывать в разных городах России и за границей. Первый интенсив фигуристы проведут в Тверской области, г. Старица. Занятия будут проходить в Спортивном ледовом комплексе с 01.03 по 25.03.2018. Участников ждет насыщенная программа: теория и методика фигурного катания, арбитраж и спортивная психология.

В конце лета прошлого года 19-летняя Юлия Липницкая сообщила о завершении спортивной карьеры. Став победительницей Олимпиады в 15-летнем возрасте, фигуристка не может похвастаться другими достижениями. Летом 2017 года она прошла реабилитацию после травмы тазобедренного сустава и курс лечения от анорексии. Судя по всему, спортивная карьера Юлию больше не интересует.
Новости по теме
Фигуристка Юлия Липницкая завершает профессиональную карьеру
Фигуристка Юлия Липницкая завершает профессиональную карьеру

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая по фигурному катанию приняла решение завершить профессиональную спортивную карьеру. Об этом сообщает пресс-служба

Юлия Липницкая рассказала, что хотела бы жить в Японии
Юлия Липницкая рассказала, что хотела бы жить в Японии

Знаменитая российская фигуристка и чемпионка Олимпиады Юлия Липницкая рассказала, что хотела бы жить в Японии, основным мотивом для такого желания оказались

Фигуристка Юлия Липницкая получила титул заслуженного мастера спорта
Фигуристка Юлия Липницкая получила титул заслуженного мастера спорта

Российская фигуристка, 15-летняя Юлия Липницкая, получила титул заслуженного мастера спорта, о чем сообщается на официальной  страничке Twitter сочинской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости