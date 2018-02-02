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| | Кабаева предложила изменить программу Олимпиады

Кабаева предложила изменить программу Олимпиады

Вчера, 17:42
Первый в мире посол художественной гимнастики Алина Кабаева предложила сделать этот вид спорта более зрелищным. Сделать это чемпионка предлагает, изменив программу Олимпиады путем вручения большего количества золотых медалей.

Кабаева предложила изменить программу Олимпиады

 

В Лозанне прошло заседание Международной федерации гимнастики. На мероприятии обсуждали перспективы данного вида спорта. С предложением выступила и посол художественной гимнастики Алина Кабаева. Она считает, что этот вид спорта стал не смотрибельным из-за отсутствия зрелища. Сейчас, утверждает чемпионка, другие правила, которые не привлекают зрителей, потому что все знают, что гимнастки могут сделать не 9 элементов, а 18, как это было раньше. Решить проблему Алина Кабаева предложила, изменив систему оценок. Посол считает, что нужно давать медаль за каждый снаряд.

Глава Международной федерации Моринари Ватанабе заявил, что Алина Кабаева прекрасно справляется с обязанностями посла.
Виктория Озерова
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