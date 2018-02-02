Тарасова взывала к совести Мутко в эфире Первого канала

Всемирно известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова возлагает большую часть вины за допинг-скандал, разгоревшийся перед Сочи-2014, на спортивных чиновников РФ. Основную ответственность она перенесла на бывшего министра спорта Виталия Мутко.

Пойда Анна

В рамках передачи «Время покажет» Тарасова поделилась своим мнением об отношении к России на мировых спортивных соревнованиях, заявив также, что члены Международного олимпийского комитета (МОК) активно препятствуют поездке сборной РФ на Игры-2018 в Пхенчхан.Она призывает своих соотечественников не терять надежду и силу духа, а отправиться на соревнования, тем самым дав шанс будущему поколению принимать участие в подобных мероприятиях. Тарасова также смело признала, что CAS хоть и «выпустила на свободу» 28 спортсменов, но при этом отстранила их от профессии, испортив дело всей их жизни.Тренер также раскритиковала Мутко, который не поддерживал спортсменов и ни разу не принес извинения, когда того требовала ситуация.