Из-за насмешек над Трампом Марадону не пустили в США

Прославленный аргентинский футболист Диего Марадона из-за своих противоречивых высказываний об американском президенте Дональде Трампе не сумел получить визу на въезд в Соединенные Штаты Америки.

Александр Вест

Недавно Диего Марадона был приглашён на аргентинское телевидение, где в эфире одного из телеканалов ведущий поинтересовался его мнением относительно работы президента США. В своём высказывании бывший футболист сборной Аргентины употребил слово «Chirolita», что в переводе означает марионетка, или марионеточкая кукла. Юрист Диего Марадоны, комментируя последние события, рассказал о том, что предупреждал футболиста не высказываться насчёт США, так как это может сказаться на получении визы.В США футболист намеревался попасть для участия в судебном заседании, на котором в марте будет рассматриваться дело его бывшей супруги. Юрист футболиста заявил, что все документы, требуемые для получения визы, были сданы в срок и согласно существующим требованиям.