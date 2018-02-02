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О дружбе.

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| | Из-за насмешек над Трампом Марадону не пустили в США

Из-за насмешек над Трампом Марадону не пустили в США

Сегодня, 09:58
Прославленный аргентинский футболист Диего Марадона из-за своих противоречивых высказываний об американском президенте Дональде Трампе не сумел получить визу на въезд в Соединенные Штаты Америки.

Из-за насмешек над Трампом Марадону не пустили в США

 

Недавно Диего Марадона был приглашён на аргентинское телевидение, где в эфире одного из телеканалов ведущий поинтересовался его мнением относительно работы президента США. В своём высказывании бывший футболист сборной Аргентины употребил слово «Chirolita», что в переводе означает марионетка, или марионеточкая кукла. Юрист Диего Марадоны, комментируя последние события, рассказал о том, что предупреждал футболиста не высказываться насчёт США, так как это может сказаться на получении визы.

В США футболист намеревался попасть для участия в судебном заседании, на котором в марте будет рассматриваться дело его бывшей супруги. Юрист футболиста заявил, что все документы, требуемые для получения визы, были сданы в срок и согласно существующим требованиям.
Александр Вест
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