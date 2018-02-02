WADA беспокоит решение CAS снять санкции с российских олимпийцев

Официальные представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) выразили свою обеспокоенность относительно недавно принятого Спортивным арбитражным судом (CAS) решения о снятии санкционных ограничений с 28 спортсменов из РФ.

Александр Вест

Напомним, представители CAS уведомили российских спортсменов о том, что 28 атлетов, представляющих Российскую Федерацию, отныне находятся вне подозрений в употреблении допинга, отчего их участие в предстоящей Олимпиаде-2018 было разрешено. Вместе со снятием санкций российским спортсменам были официально возвращены все их достижения, полученные на Олимпийских играх, которые прошли в 2014 году в Сочи.В связи с данным решением CAS представители WADA заметили, что все данные относительно подобных изменений статуса российских спортсменов будут тщательно проанализированы и не исключают дальнейшего обращения в швейцарский Федеральный суд. Пресс-служба WADA опубликовала сообщение, в котором ведомство заявило, что подобное решение может вызвать у остальных спортсменов разочарование и тревогу.