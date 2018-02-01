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| | Россия отправит на Паралимпийские игры 33 спортсмена

Россия отправит на Паралимпийские игры 33 спортсмена

Вчера, 22:42
31 января этого года в Германии состоялась встреча вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и руководителей и Международного паралимпийского комитета. В ходе заседания было принято решение утвердить состав делегации в Пхенчан, в количестве 79 человек, из них 33 спортсмена.

Россия отправит на Паралимпийские игры 33 спортсмена

 

Участники встречи решали организационные, материально-технические и финансовые вопросы. Кроме того, поднималась тема экипировки участников Паралимпиады и аккредитации членов делегации и многие другие.

Как сообщил председатель исполкома ПКР Павел Рожков, 13 февраля в Бонне состоится предварительная аккредитация участников Паралимпийских игр-2018, в результате чего, число россиян может сократиться.

Следует сказать, что в МПК существует комиссия, которая определяет соответствие участников «Исключительным мерам». «Исключительные меры» специально разработаны МПК для Паралимпиады-2018. Члены комиссии: Хавьер Гонсалес, Питер Ван-де-Влиет, Майк Петерс и Челси Готелл.
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