Россия отправит на Паралимпийские игры 33 спортсмена

31 января этого года в Германии состоялась встреча вице-президента Паралимпийского комитета России Павла Рожкова и руководителей и Международного паралимпийского комитета. В ходе заседания было принято решение утвердить состав делегации в Пхенчан, в количестве 79 человек, из них 33 спортсмена.

Участники встречи решали организационные, материально-технические и финансовые вопросы. Кроме того, поднималась тема экипировки участников Паралимпиады и аккредитации членов делегации и многие другие.Как сообщил председатель исполкома ПКР Павел Рожков, 13 февраля в Бонне состоится предварительная аккредитация участников Паралимпийских игр-2018, в результате чего, число россиян может сократиться.Следует сказать, что в МПК существует комиссия, которая определяет соответствие участников «Исключительным мерам». «Исключительные меры» специально разработаны МПК для Паралимпиады-2018. Члены комиссии: Хавьер Гонсалес, Питер Ван-де-Влиет, Майк Петерс и Челси Готелл.