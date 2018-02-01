Организаторы выдадут атлетам на Олимпиаде в Пхенчхане рекордное число презервативов

Согласно материалам прессы, Олимпиада в Пхенчхане установила достижение среди зимних Игр по численности выданных атлетам презервативов. Так, всем спортсменам организаторы предоставят в общей сложности 110 000 защитных резиновых средств тогда как в Сочи и Ванкувере выдавалось лишь сто тысяч. В среднем каждому атлету полагается по 37 презервативов. Организаторы надеются, что все средства будут использованы приезжими гостями, не стоит исключать, что спортсмены увезут их домой в качестве презервативов. Противозачаточные элементы выделяются для того, дабы Олимпийские игры состоялись успешно и дабы удалось недопустить продвижение таких болезней, как ВИЧ и СПИД,
Организаторы выдадут атлетам на Олимпиаде в Пхенчхане рекордное число презервативовВчера, 22:53
В Индии решили переплюнуть задумку фруктовых и ягодных презервативов и начали производство презервативов со вкусом различных традиционных блюд.
В России с 22 сентября официально разрешена продажа презервативов Durex. Об этом сообщили в Росздравнадзоре.
Для спортсменов участвующих в Олимпиаде в Сочи американский фонд борьбы со СПИДом подарил своеобразные «конфеты любви» - презервативы. Они лежат в тарелочке,