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| | Суд оправдал российских спортсменов по делу о допинге

Суд оправдал российских спортсменов по делу о допинге

Вчера, 18:25
Суд оправдал российских спортсменов, которым ранее пожизненно запретили принимать участие в Олимпиаде из-за допинга. За участие в Играх в Пхенчхане им еще придется побороться.

Суд оправдал российских спортсменов по делу о допинге

 

Арбитражный суд Лозанны оправдал 28 отечественных атлетов, которых до этого пожизненно отстранили от Игр. Другим 11 спортсменам такая жестокая мера наказания заменена на пропуск Олимпиады в Южной Корее. Всего в суд подали апелляции 42 российских атлета, заявления Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной будут рассмотрены немного позже: девушки закончили профессиональную карьеру и не собирались ехать в Южную Корею.

Сегодня суд Лозанны вынес свое решение по спортсменам из РФ. Юристы оправдание атлетов называют «торжеством справедливости», так как мало кто надеялся услышать положительный вердикт для отечественной стороны. Суд, в свою очередь, решил восстановить достижения спортсменов, зафиксированные на Олимпиаде 2014 года.
Никита Готский
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