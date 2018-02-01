Суд оправдал российских спортсменов по делу о допинге

Суд оправдал российских спортсменов, которым ранее пожизненно запретили принимать участие в Олимпиаде из-за допинга. За участие в Играх в Пхенчхане им еще придется побороться.

Никита Готский

Арбитражный суд Лозанны оправдал 28 отечественных атлетов, которых до этого пожизненно отстранили от Игр. Другим 11 спортсменам такая жестокая мера наказания заменена на пропуск Олимпиады в Южной Корее. Всего в суд подали апелляции 42 российских атлета, заявления Яны Романовой, Ольги Зайцевой и Ольги Вилухиной будут рассмотрены немного позже: девушки закончили профессиональную карьеру и не собирались ехать в Южную Корею.Сегодня суд Лозанны вынес свое решение по спортсменам из РФ. Юристы оправдание атлетов называют «торжеством справедливости», так как мало кто надеялся услышать положительный вердикт для отечественной стороны. Суд, в свою очередь, решил восстановить достижения спортсменов, зафиксированные на Олимпиаде 2014 года.