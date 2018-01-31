CAS 1 февраля объявит решение по апелляциям 39 российских спортсменов

Спортивный арбитражный суд рассматривает дела российских спортсменов по жалобам на решения Международного олимпийского комитета об их пожизненном отстранении от участия в Олимпиаде. Слушания уже прошли, а решение будет объявлено 1 февраля.

Виктория Озерова

В январе в Спортивный арбитражный суд поступило 42 заявления от российских атлетов. Все дела касаются решения МОК о пожизненном запрете участвовать в Олимпийских играх. Среди попавших под пожизненную меру оказались известные лыжники, скелетонисты, хоккеисты и другие спортсмены. Все дела разделили на три группы, слушания по первым двум прошли в период с 22 по 28 января. Апелляции по третьей группе, в которую входят дела биатлонисток, завершивших карьеру, будут рассмотрены позже.Решение российские атлеты смогут узнать 1 февраля, его объявит генсекретарь суда Матье Риб в главном пресс-бюро Олимпиады в Пхенчахане в 17:00 по местному времени (11:00 по мск).