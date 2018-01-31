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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Департамент FIFA признал стадион в Санкт-Петербурге готовым к ЧМ-2018

Департамент FIFA признал стадион в Санкт-Петербурге готовым к ЧМ-2018

Сегодня, 12:51
Накануне Санкт-Петербург посетила делегация инспекторов FIFA. Они в последний раз проверили готовность города к футбольному чемпионату. Представители FIFA остались довольны визитом.

Департамент FIFA признал стадион в Санкт-Петербурге готовым к ЧМ-2018

 

30 января совместная делегация FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» в седьмой раз посетила Санкт-Петербург. Этот визит стал последним при подготовке Северной столицы к главному футбольному соревнованию. На этот раз инспекторы особое внимание уделили арене «Санкт-Петербург», новой станции метро около нее и медиацентру. В общем делегация удовлетворена посещением, а стадион признали полностью готовым к ЧМ-2018. Колин Смит, глава департамента Международной ассоциации футбола по проведению соревнований, отметил, что далее Северную столицу время от времени будут посещать отдельные эксперты, которые будут контролировать работы всех служб.

Ране стало известно, что до конца февраля арену «Санкт-Петербург» передадут «Зениту».
Виктория Озерова
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