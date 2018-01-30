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| | Звонарёва вышла во второй круг чемпионата по теннису в Санкт-Петербурге

Звонарёва вышла во второй круг чемпионата по теннису в Санкт-Петербурге

Вчера, 19:29
30 января в Петербурге прошел очередной матч WTA первого круга по теннису. На этот раз Вера Звонарёва, которая выступает за Россию, встретилась с Кики Бертенс из Голландии.

Звонарёва вышла во второй круг чемпионата по теннису в Санкт-Петербурге

 

В первом сете со счетом 6:4 российская теннисистка смогла взять верх над своей соперницей. Длился первый период 1 час 4 минуты.

Из-за проблем с артериальным давлением, Бертенс отказалась продолжать матч, тем самым c техническим поражением отдала победу нашей землячке. Это первый выход Веры Звонарёвой в турнире Women`s Tennis Association (WTA).

Следующий матч теннисистки будет с латвийкой Еленой Остапенко.

За победу в петербуржском чемпионате приз составит 734 тысячи долларов. В 2017 урвать куш удалось француженке Кристине Младенович, которая заняла первое место в одиночном разряде.
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