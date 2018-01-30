Журова прокомментировала решение Граф пропустить ОИ-2018

Светлана Журова, являющаяся депутатом Государственной думы РФ, отозвалась о недавнем заявлении Ольги Граф, которая намерена пропустить следующие ОИ-2018. Депутат заявила, что считает решение конькобежки весьма поспешным.

Александр Вест

Журова заметила, что её решение вполне обоснованно и понятно, однако, депутат напомнила, что в данный момент все принятые решения Спортивного арбитражного суда не являются окончательными. В связи с этим Светлана Журова заявила, что решение российской конькобежки могут быть весьма поспешными, ведь ситуация с российскими спортсменами всё ещё находится в детальном рассмотрении. Также Журова выразила надежду на то, что на ОИ-2018 Граф всё-таки может и появиться.Стоит напомнить, ранее профессиональная конькобежка Ольга Граф заявила широкой общественности о том, что она намерена продолжить тренировки и свою карьеру в большом спорте. Однако, Граф уведомила представителей Международного олимпийского комитета, приславших ей официальное приглашение на Олимпийские игры, которые пройдут уже в нынешнем году в Пхенчхане, что она не появится на состязаниях.