Сборную Саудовской Аравии "заселили" в Ростов

Почти все представители своих стран, принимающие участие в ЧМ-2018 уже распределились с тренировочными базами на чемпионат.

Гостиницы Ростова заняла сборная Саудовской Аравии. Раньше футболисты уже бывали на стадионе «Лакомова» на Азове и были вполне удовлетворены. Наиболее востребованным городом оказался Сочи. Команды Бразилии и Польши, Швеции, Исландии и Дании приняли решение греться в свете южного солнца. Рядом с ними заселили сборную Испании - в Краснодаре. Стоит отметить, что до чемпионата осталось всего ничего - начало состоится 15-го июня.