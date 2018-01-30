Сборную Саудовской Аравии "заселили" в Ростов

Гостиницы Ростова заняла сборная Саудовской Аравии. Раньше футболисты уже бывали на стадионе «Лакомова» на Азове и были вполне удовлетворены. Наиболее востребованным городом оказался Сочи. Команды Бразилии и Польши, Швеции, Исландии и Дании приняли решение греться в свете южного солнца. Рядом с ними заселили сборную Испании - в Краснодаре. Стоит отметить, что до чемпионата осталось всего ничего - начало состоится 15-го июня.
Сборную Саудовской Аравии "заселили" в РостовСегодня, 15:13
В отборочном матче сборная Египта обыграла Конго со счётом 2:1 и получила путёвку на Чемпионат мира-2018 в Россию. До этого египетские футболисты последний раз
Саммит G20 в 2019 году пройдет в Стране восходящего солнца. Такое решение было принято сегодня на заседании глав государств.
«Северный гром», военная операция в которой примут участие более 20 мусульманских государств, были начаты на севере Саудовской Аравии. Соответствующую